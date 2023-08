Dit zijn de drie kinderen van Jaap Reesema

De Nederlandse zanger Jaap Reesema is al ruim 10 jaar dolgelukkig met zijn vrouw Kim Kötter, bekend als Nederlandse presentatrice, ondernemer, model en actrice.

In 2018 stapte het koppel in het huwelijksbootje in Tirol, Oostenrijk.

Hun eerste zoontje Muck

Op dinsdag 10 mei 2016 werden Jaap en Kim trotse ouders van hun eerste zoontje, genaamd Muck.

Op Facebook schreef Kim onder andere

‘Het aller- aller- aller mooiste wat ons ooit is overkomen!’.

Muck werd op dinsdagmiddag om 17:36 uur geboren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

De naam ‘Muck’ is uniek.

Kim gaf aan dat de bijzonder mooie naam is bedacht door haar schoonmoeder, oftewel de moeder van Jaap.

Ze heeft altijd troetelnaampjes en ineens hoorde we haar ‘Muckie’ roepen, zei Kim Kötter.

Bij het horen van de klanknaam waren ze erover uit. Het wordt Muck!

Hun tweede kind: Zoon Youp

Na hun eerste wondertje, zijn Jaap en Kim in…

Lees verder bij sterrenoptv.nl