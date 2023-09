Dit zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen Echte Meisjes In De Jungle

De kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘Echte Meisjes In De Jungle’ zijn bekend.

Afgelopen zondag deelde Videoland een foto op hun Instagram-account waarin de deelnemers te zien zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn.

Videoland zal dit later bekned maken.

© Instagram @famkelouise_

Famke Louise

Famke Louise, is zeker de bekendste deelneemster aan het nieuwe seizoen van de populaire Videoland-serie ‘Echte Meisjes In De Jungle’.

Je zal haar kunnen kennen als zangeres. Ze is bekend van liedjes als ‘Op me Monie’, ‘Sexy Loca’ en ‘Vroom’. Voordat ze werkte als artiest, was ze eerst bekend van haar eigen YouTube-kanaal.

Dat startte ze in 2016. Haar ex-vriend Tim, hij was toen al actief op YouTube.

Hoewel veel mensen denken dat ‘Famke Louise’ haar echte naam is, is dit niet zo.

De zangeres heet eigenlijk ‘Famke Jantina Louise Meijer’.

Samen met haar nieuwe vriend,

