Dit zijn de deelnemers van All Stars seizoen van Ex On The Beach: Double Dutch

MTV maakte vanochtend zelf bekend wie de deelnemers zijn van het nieuwe All-stars seizoen van het super populaire programma ‘Ex On The Beach: Double Dutch’.

Het nieuwe seizoen van het programma is vanaf zondag 7 april te zien vanaf 22:00.

We hebben er weer enorm veel zin in.

Ayleen

De prachtige Ayleen, die geboren en getogen is in Almelo, kennen we van seizoen 8 van ‘Ex On The Beach Double Dutch’.

Deze bloedmooie dame kwam als ex van Luca uit het water.

Tijdens het seizoen had Ayleen het super gezellig met Joao.

Ook is Ayleen een ex van Harrie Snijders. In het dagelijks leven heeft Ayleen haar eigen piercing winkel.

Daarnaast werkt ze als actrice en werkt ze veel met bedrijven samen.

We kennen Ayleen uit seizoen 8 als een pittige tante die niet graag met haar laat sollen.

© Instagram @eliasgiannoccaro

Elias

Elias, is een echte vrouwenverslinder. Hij deed mee aan seizoen 4 van het populaire…

Lees verder bij sterrenoptv.nl