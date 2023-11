Dit zijn de broers an Matty van De Bankzitters

Matty, die je ook kunt kennen als ‘Fifalosophy’ is één van de bekendste YouTubers van dit moment.

Wat begon met de legendarische YouTuber-serie ‘Fifafraydays’ groeide uit tot een YouTube-kanaal met meer dan 900.000 abonnees.

Daarnaast is Matty één van de vijf leden van ‘De Bankzitters’.

Koen van Heest, Robbie van de Graaf, Milo ter Reegen en Raoul de Graaf zijn de andere leden.

Over het privéleven van Matty is erg weinig bekend.

Hij houdt zijn privéleven liever gescheiden van zijn werk als YouTuber.

In een video met JayJay Boske vertelde Matty dat hij liever niet in de belangstelling staat.

In dit artikel vertellen we je alles over de drie broers van Matty.

Zijn jongste broer Ezra kun je kennen van zijn YouTube-video’s Jaïr, de middelste broer staat liever niet in de belangstelling, dat geldt ook voor zijn oudste broer Jesse.

© Instagram @matty

Ezra het Lam is het jongste broertje van Matty

Erza het…

Lees verder bij sterrenoptv.nl