Dit zijn de broer en zus van Joost Klein

Joost Klein, vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden.

Zijn liedje ‘Europapa’ werd in minder dan 24 uur meer dan 2 miljoen keer beluisterd op YouTube.

Daarmee is het nummer van Joost het populairste Nederlandse nummer ooit op YouTube.

Het nummer heeft hij geschreven ten nagedachtenis aan zijn vader.

Hij overleed aan de gevolgen van Kanker toen Joost nog op de middelbare school zat.

Minder dan 1 jaar later overleed zijn moeder aan de gevolgen van een hartstilstand.

Toen Joost pas 15 jaar oud was, had hij beide ouders al verloren.

Zijn broer en zus zijn 15 jaar ouder dan Klein zelf. Voor hen schreef hij het liedje ‘1983’, verwijzend naar hun geboortejaar.

Het geboortejaar van zijn broer en zus liet hij ook op zijn lichaam tatoeëren.

In dit artikel vertellen we je meer over de broer en zus van Joost Klein.

© Instagram @joostklein

Dit is wat we weten over de broer van Joost…

Lees verder bij sterrenoptv.nl