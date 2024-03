Dit zijn de beste ETFs in Chinese aandelen

De verwachte opleving blijft uit, integendeel. De Chinese en Hongkongse aandelenmarkten blijven waarde verliezen. De beurzen zijn naar meerjarige dieptepunten gezakt en het vertrouwen in de op één na grootste economie ter wereld is aan het verdampen en buitenlands kapitaal trekt weg, terwijl de laatste gegevens een stagnerende groei en een groeiende malaise in de vastgoedsector laten zien.

In de afgelopen drie maanden hebben de Morningstar China Index en Morningstar Hong Kong Index elk 7% verloren, terwijl de Morningstar Global Market Index met 10,7% is gestegen. En als we de tijdshorizon verbreden, verandert er niets: respectievelijk -26% en -27% versus +15,5% in het afgelopen jaar (cijfers in euro’s, per 24 januari 2023).

“Deze vertraging is structureel van aard, gedreven door een scherpe correctie in de vastgoedsector die eind 2021 plaatsvond en nog steeds aan de gang is”, zegt Vincent Mortier, hoofd beleggingen bij Amundi. “In 2024 verwachten we dat de huizenprijzen in de…

