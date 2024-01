Dit zijn de best bezochte bioscoopfilms van 2023

De zomerhits Barbie en Oppenheimer waren de best bezochte films in de Nederlandse bioscopen in 2023. Barbie trok ruim 1,8 miljoen bezoekers, voor Oppenheimer werden bijna 1,7 miljoen kaartjes verkocht. Op de derde plek staat The Super Mario Bros Movie, waar ook bijna 1,7 miljoen mensen een ticket voor kochten.

Top 3 best bezochte films

De cijfers werden dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Het succes van beide films is niet heel verrassend. Ook in de rest van de wereld waren Barbie en Oppenheimer de best bezochte titels. Behalve de top 3 was Avatar II: The Way of Water de enige andere film die ook meer dan 1 miljoen bezoekers trok.

Wonka

Opmerkelijk is het grote succes van de familiefilm Wonka, waar in 2023 ruim 612.000 mensen heen gingen. De film, die vertelt over de jeugd van chocolademaker…