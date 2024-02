Dit zijn de 8 interessantste mode-aandelen van nu

Veel modebedrijven zijn laag gewaardeerd op de beurs op dit moment. Dat is niet voor niks: beleggers zien dat deze sector met allerlei problemen worstelt, bijvoorbeeld als gevolg van de gestegen inflatie en de hogere lonen die de modebedrijven hun personeel moeten uitbetalen; afgelopen jaar hebben veel bedrijven immers de lonen (deels) gecompenseerd voor de inflatie.

Maar volgens aandelenanalist David Swartz van Morningstar zijn de vooruitzichten van een aantal modebedrijven op de wat langere termijn helemaal niet slecht – afhankelijk van hoe zij de huidige problemen willen oplossen. In een uitgebreide sectorvisie analyseert hij 32 modeconcerns en hij noemt zijn acht favoriete aandelen.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in deze top picks en dat zijn VF, Nordstrom, Zalando, Hanesbrands, Shenzhou International, Under Armour, Nike en Accent Group. Lees waarom Morningstar van mening is dat ze interessant zijn voor beleggers met het oog op de lange termijn.

VF Corporation

De naam…

Lees verder bij www.morningstar.nl