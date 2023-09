Dit zijn de 10 beste coureurs

Het debat over wie de beste coureur is er altijd en zal doorgaan zolang de sport bestaat. In dit artikel zetten we de cijfers naast elkaar en vergelijken we de coureurs op basis van hun aantal Formule 1-overwinningen. Nog steeds moet daarbij gezegd worden dat statistieken lang niet altijd iets zeggen. Tijden vergelijken is erg lastig en auto’s uit verschillende tijdperken naast elkaar zetten al helemaal. Maar puur op basis van de cijfers hebben we een top 10 kunnen samenstellen.

Lewis Hamilton, Mercedes Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

1. Lewis Hamilton – 103 overwinningen

Eerste race: Australië 2007

Wereldtitels: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Aantal starts: 323

Aantal overwinningen: 103

Aantal pole-positions: 104

Totaal aantal punten: 4561,5

Als het gaat om het totaal aantal overwinningen, is Lewis Hamilton de beste coureur die de Formule 1 ooit heeft voortgebracht. De Brit won races in meer dan dertig verschillende…