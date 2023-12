Dit zijn 9 ongelooflijke cijfers over 2023

In In de beleggingswereld draait alles om cijfers en daarom vangt Morningstar het jaar 2023 in cijfers. Niet de hoofdlijnen zoals de inflatiepercentages, de rente of het bruto binnenlands product, maar getallen waar u misschien nog niet aan had gedacht, maar die wel uw verbazing zullen wekken. Dit zijn ze:

84.000

Aantal aanwezigen tijdens COP28 in 14 dagen. Aantal resoluties: 1,5.

$25.911

Stijging van de Bitcoin koers sinds 1 januari 2023

Drie

Duitsland werd de derde economie van de wereld. zonder overigens zelf iets te doen, want dat deed Japan; dat verloor zijn plek doordat de koers van de yen flink afgleed ten opzichte van de dollar en de euro.

5%

De kans dat Sam Bankman-Fried’s president van de Verenigde Staten zou worden volgens zijn ex-vriendin Caroline Ellison. De gevallen cryptokoning riskeert een gevangenisstraf van maximaal 110 jaar en hoort volgend jaar het vonnis over hem.

66%

Daling jaar-op-jaar van het aantal Britse premiers; in 2022 hadden we Boris Johnson,…

