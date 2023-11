Dit zijn 4 populaire middelen die sterren op TV wel eens gebruiken

In de wereld van glitter en glamour zijn beroemdheden vaak de trendsetters als het gaat om gezondheid en wellness. Ze zijn voortdurend op zoek naar innovatieve en effectieve methoden om er op hun best uit te zien en zich op hun best te voelen. In dit artikel belichten we vier populaire middelen die sterren op TV wel eens gebruiken: vapes, rood licht therapie, botox, en kruidensupplementen. Laten we deze middelen eens nader bekijken.

Vapes

Het eerste populaire middel dat sterren die op tv verschijnen wel eens gebruiken, zijn vapes. Dit kopen ze vaak online doordat het vrij anoniem kan. Roken is langzaam maar zeker een taboe geworden onder bekende Nederlanders, waardoor er naar alternatieven gezocht wordt. Tegenwoordig zie je zelfs veel hhc vapes worden gebruikt doordat deze stof legaal is. De verwachting is dan ook dat sterren op tv meer en meer middelen als vapes gaan gebruiken.

Rood licht therapie

Rood licht therapie is een andere methode die…

Lees verder bij sterrenoptv.nl