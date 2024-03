Dit zijn 3 Warren Buffett aandelen-voor-altijd

Hallo, ik ben Susan Dziubinski van Morningstar. Berkshire Hathaway publiceerde onlangs zijn jaarverslag over 2023 en zijn brief aan aandeelhouders. Daarin noemt Berkshire-voorzitter Warren Buffett een paar beursgenoteerde aandelen waarvan hij verwacht dat Berkshire ze “voor altijd” in portefeuille zal houden.

Wat maakt deze aandelen zo speciaal? Buffett zegt dat deze bedrijven hem op zijn gemak stellen omdat ze enorm succesvol zijn in hun basisactiviteiten. Bovendien “reizen” de producten en diensten die deze bedrijven leveren, wat betekent dat ze wereldwijde merken zijn geworden en essentieel zijn voor de wereld waarin we leven.

Vandaag kijken we naar drie van de aandelen waarvan Buffett verwacht dat Berkshire ze voor altijd zal bezitten. Geen van deze aandelen voor altijd is een koopje volgens de maatstaven van Morningstar, maar wel zijn ze alledrie geweldige kandidaten voor een watchlist.

3 Warren Buffett om altijd te houden

• Coca-Cola

• American Express

• Occidental…

Lees verder bij www.morningstar.nl