Dit ziet Max Verstappen als hij wakker wordt: Kelly Piquet deelt beelden zonder make-up

Altijd al benieuwd geweest naar wat Max Verstappen het eerst ziet als hij zijn ogen opent in de ochtend? Zijn vriendin Kelly Piquet geeft je met dit filmpje een idee…

Kelly Piquet deelt haar make up routine met haar volgers

Kelly Piquet komt overal waar ze is goed voor de dag en zorgt er altijd voor dat ze er verzorgt uitziet. Maar hoe zorgt ze ervoor dat ze er zo goed uitziet? Dit antwoord kunnen we nu eindelijk vinden op haar instagram. Ze deel namelijk een soort “get ready with me” met haar volgers. Hierin is te zien hoe ze haar make up doet in de ochtend. In het begin van de video kunnen we Kelly zonder make up zien. Zo ziet ze er dan dus uit als ze ’s ochtends naast Max Verstappen wakker wordt. We kunnen daaruit wel opmaken dat Max een echte geluksvogel is met zo’n natuurlijke schoonheid naast ‘m! Kelly geeft bij de video wel aan dat ze al langer dit soort video’s probeert te maken, maar dat ze ze nooit goed genoeg vond om te posten.

Haar volgers reageren dan…