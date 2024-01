Dit zeggen ChatGPT en Google Bard over de Cardano koers in 2024

De koers van Cardano (ADA) heeft de laatste dagen een opmerkelijke stabiliteit getoond, waarbij het fluctueerde tussen $0,52 en $0,55. Toch kunnen we in het komende jaar mogelijk een verandering zien, volgens voorspellingen gebaseerd op analyses van geavanceerde AI-tools zoals ChatGPT en Google Bard. Deze tools zijn door analisten ingezet om een voorspelling te doen over de koersontwikkeling van deze veelbesproken altcoin in 2024. De grote vraag is nu: wat zal de waarde van ADA zijn aan het einde van 2024?

Terugblikkend op het afgelopen jaar, heeft Cardano indrukwekkende prestaties laten zien. Het jaar 2023 begon het met een relatief bescheiden koers van ongeveer $0,245. Tegen het einde van het jaar had Cardano een significante groei doorgemaakt, met een piek boven de $0,60 – meer dan een verdubbeling van zijn waarde.

Deze stijging werd echter enigszins getemperd door de recente lancering van de Bitcoin (BTC) Spot Exchange Traded Fund (ETF), wat leidde tot een algemene…