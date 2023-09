Dit wordt de volgende tegenstander van Rico Verhoeven! (Datum gevecht bekend)

Na een twee jaar durende pauze is Rico Verhoeven terug in de ring. Op 4 november zal de zwaargewicht kampioen van Glory zijn titel verdedigen tegen Tariq Osaro in het Gelredome in Arnhem. “Dit wordt een knalwedstrijd,” aldus een enthousiaste Verhoeven.

Bekijk de trailer voor het gevecht hieronder:

Kan hij het nog?

Verhoeven heeft een bewogen periode achter de rug. Na zijn laatste gevecht in oktober 2021, waarin hij Jamal Ben Saddik versloeg, richtte hij zich op zijn acteercarrière en liep hij een zware knieblessure op. Deze blessure zorgde ervoor dat een gepland titelgevecht met Antonio Plazibat in maart niet doorging. Plazibat verloor uiteindelijk van Osaro, die nu de uitdager is voor Verhoeven’s titel.

Clash

Osaro, die uit Amersfoort komt en onder de Nigeriaanse vlag vecht, wordt door Verhoeven geprezen als een ‘geduchte tegenstander’. “Het is een clash van generaties,” zegt Verhoeven, die zichzelf nog steeds als een ‘jonge hond’ beschouwt.

