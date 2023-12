dit wist je nog niet van Wendy van Hout

Wendy van Hout, werd in één klap beroemd doordat ze de nieuwe vriendin is van Peter Gillis.

Hij had eerder een relatie met Nicol Kremers, dat is uitgelopen in een heel aantal rechtszaken.

Gelukkig voor Peter is hij inmiddels erg gelukkig met Wendy.

Ze wonen op dit moment samen in Peters villa in Neerpelt.

In die villa runt Wendy van Hout eigen webshop.

In dit artikel lees je alles over Wendy van Hout, de nieuwe vriendin van Peter Gillis.

Je komt erachter hoe oud ze is, sinds wanneer ze een relatie heeft met Peter, hoeveel kinderen ze heeft en wat haar vermogen is.

© Instagram @wendy.van.hout

Wie is Wendy van Hout?

Wendy van Hout is de 39-jarige vriendin van Peter Gillis.

Ze werd geboren in Eindhoven ze komt uit een echte kermisfamilie.

Zelf heeft ze jaren op de kermis gestaan.

De nieuwe vriendin van Peter was het reizen zat, ze begon een eigen kledingzaak, daarmee ging ze uiteindelijk failliet.

Daarnaast heeft…

