dit wist je nog niet over Tim Hofman

Tim Hofman, begon zijn carrière als presentator bij 101 TV, sindsdien blijkt hij van alle markten thuis. Naast presenteren, schrijft hij blogs en is hij werkzaam als journalist.

Doordat Tim in korte tijd erg bekend is geworden, zijn ook zijn broertjes bekend geworden.

Zijn jongere broer Rijk is ook een YouTube-kanaal begonnen.

Inmiddels maakt Tim elke week een aflevering van het programma ‘BOOS’.

Hij helpt hier mensen die ‘BOOS’ op iemand zijn.

De presentator gaat verhaal halen en probeert tot een oplossing te komen.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Tim Hofman.

Wie is Tim Hofman?

Tim Hofman, werd geboren op 9 juli 1988 in Vlaardingen.

Hier groeide hij met zijn broers Tim en Sam en zijn zus Roosmarijn op in Vlaardingen.

Tim kon goed leren, hij studeerde aan drie universiteiten, maar maakte nooit een opleiding af.

Hij volgde een interne opleiding…

