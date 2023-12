dit wist je nog niet over Ties Granzier

Ties Granzier is al jaren actief op YouTube.

Hij was goed bevriend met Gio Latooy en Hanwee waarmee hij veel video’s maakte.

Vroeger maakte Ties veel Minecraft video’s.

Op dit moment maakt hij boomhutten en boten.

Ook is hij druk aan het klussen in zijn eigen huis.

Ties, kocht ondanks zijn eerste woning.

In dit artikel vertellen we je meer over de broer en zus van Ties, zijn vriendin, zijn nieuwe woning en het vermogen dat hij vergaard heeft.

Wie is Ties Granzier?

Ties Granzier, werd geboren op 20 augustus 1999 in Linne. Op dit moment is de YouTuber 24 jaar oud.

Op 25 januari uploadde hij zijn eerste video op YouTube. Al snel werd zijn YouTube-kanaal razend populair.

Zijn best beken video werd 3,5 miljoen keer bekeken.

De YouTuber groeide op met zijn jongere zus Afke en zijn broertje Tuur in Linnen.

Hij werd geboren als zoon van Stefan Granzier en Audrey van Heel.

Inmiddels woont de…

