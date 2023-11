dit wist je nog niet over Steven Berghuis

Steven Berghuis is samen met Steven Bergwijn op dit moment de belangrijkste speler. van Ajax.

Hij heeft een relatie met Nadine Bamberger, de dochter van miljardair en QUOTE 500-lid Lesley Bamberger.

Steven, woont samen met zijn vriendin Nadine en hun kinderen in Amstelveen.

Daar kochten ze een villa van 4,5 miljoen euro.

In dit artikel vertellen we je meer over het privéleven van Steven Berghuis.

We vertellen je meer over de gevoelige transfer van Feyenoord naar Ajax, over zijn knappe vriendin, over zijn vermogen en over zijn villa in Amstelveen.

© Instagram @stevenberghuis

Wie is Steven Berghuis?

Steven Berghuis, werd op 19 december 1991 geboren in Apeldoorn.

De aanvallende middenvelder werd op jonge leeftijd gescout door Go Ahead Eagels.

Naar 1 jaar verliet hij de club uit Deventer, waarna hij bij FC Twente ging spelen.

Uiteindelijk maakte steven de overstap naar AZ Alkmaar, waarna hij de overtap maakte naar Watford….

