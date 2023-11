dit wist je nog niet over Stephan van Baarle

Stephan van Baarle is sinds 2 augustus 2023 de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij ‘DENK’.

Hij nam het stokje over van Farid Azarkan die niet meer actief is in de politiek.

Hij gaf net als Mark Rutte en Sigrid Kaag aan te stoppen in de politiek. Stephan, is pas 32 jaar oud.

Daarmee is hij de jongste fractievoorzitter.

Hij wordt gevolgd door Jesse Klaver met 37 jaar,

Laurens Dassen met 38 jaar en Lilian Marijnissen met 38 jaar oud.

In dit artikel vertellen we je alles over Stephan van Baarle.

Je komt erachter wie zijn moeder is, met wie hij samenwoont, of hij kinderen heeft, waarin hij in gelooft en wat zijn afkomst is.

© Instagram @stephanvanbaarle

Wie is Stephan van Baarle?

Stephan van Baarle werd geboren op 25 augustus 1991 in Rotterdam.

Hij is de zoon van een Nederlandse moeder en een Turkse vader.

Van Baarle had een lastige jeugd, hij groeide op in een achterstandswijk in Rotterdam-Zuid.

Ondanks…

