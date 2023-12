dit wist je nog niet over Sophie Milzink

Sophie Milzink kun je kennen van haar populaire YouTube-kanaal.

Ze is al jaren op YouTube te zien. Samen met haar vriendinnen Nina Warink en Iris Enthoven maakte ze de ‘VrijMiBo’-podcast.

Daarnaast is Sophie ook te zien in de video’s van Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens van StukTV.

In dit artikel vertellen we je alles over Sophie Milzink.

We vertellen hoe oud Sophie is, wie haar vriend is en wat haar salaris is.

© Instagram @sophiemilzink

Wie is Sophie Milzink?

Sophie Milzink, werd geboren op 4 februari 1997 in Amsterdam.

Ze werd bij het grote publiek bekend door haar eigen YouTube-kanaal.

Ze upload vooral vlogs en ze reageert op bekende reality programma’s zoals Ex On The Beach Double Dutch en Temptation Island.

Inmiddels heeft de influencer 448.000 volgers op Instagram en 137.000 volgers op TikTok.

Ze is één van de bekendste influencers van Nederland.

Sophie, is al jaren samen met…

