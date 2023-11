dit wist je nog niet over Santiago Giménez

Santiago Giménez is de spits van Feyenoord. Hij is de belangrijkste speler van de club en maakt nog altijd veel indruk.

De Argentijnse spits staat in de belangstelling van meerdere Europese topclubs.

Ook zijn privéleven staat volop in de belangstelling.

De vriendin van Santigo Giménez, Ferr Serrano, staat ook continu in de belangstelling.

In dit artikel vertellen we je meer over het vermogen, de leeftijd en over zijn huidige vriendin, Ferr Serrano, met wie hij gaat trouwen.

© Instagram @ferserranoc

Wie is Santiago Gimenez?

Santiago Giménez werd geboren op 18 april 2001 in Buenos Aires, Argentinië.

Hij is de zoon van Christian Giménez en María Bernarda Giménez.

Santiago groeide op met zijn ouders en zijn jongste zusjes Agustina.

Agustina en Santiago werden beiden geboren in Argentinië, ze verhuisde op jonge leeftijd naar Mexico.

Vandaar dat Giménez twee paspoorten heeft.

Hij had ook uit kunnen komen voor…

Lees verder bij spelersvrouw.nl