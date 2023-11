dit wist je nog niet over Sam Hofman

Sam Hofman, kun je kennen als influencer, podcastmaker en als de broer van Tim Hofman en Rijk Hofman.

Sam, werkt momenteel als dj en topmodel.

Hij deed ook mee aan het populaire tv-programma ‘Hollands Next Top Model’.

In dit artikel vertellen we je alles over Sam Hofman, de broer van Rijk Hofman en Tim Hofman.

© Instagram @samhofman

Wie is Sam Hofman?

Sam werd geboren op 31 oktober 1995 in Vlaardingen.

Hier groeide hij op samen met Roosmarijn, Tim, Rijk en zijn ouders.

Inmiddels, woont Sam net als zijn broers in Amsterdam.

Hij is werkzaam als dj en topmodel. Daarnaast maakt hij samen met Rijk de ‘BROERS’-podcast.

© Instagram @samhofman

Zijn leeftijd

Op dit moment is Sam 28 jaar oud. Hij werd geboren op 31 oktober 1995 in Vlaardingen.

© Instagram @samhofman

Dit is het vermogen van Sam Hofman

Het is niet duidelijk wat het vermogen is van Sam .

We weten op dit moment niet of hij in een koophuis…

