dit wist je nog niet over Royalistiq

Roy van Velzen, zullen de meeste mensen kennen onder zijn YouTube-naam ‘Royalistiq’.

Zijn YouTube-kanaal ontplofte nadat de game ‘Fortnite’ uitkwam.

Naast zijn werk als YouTuber, runt hij samen met zijn broer en mede-YouTuber Don de Jong het merk ‘Focus Drink’.

Ze verkopen een drankje dat zorgt voor meer focus.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Roy van Velzen, die beter bekend staat als ‘Royalistiq’.

© Instagram @royalistiq

Wie is Royalistiq?

Royalistiq kun je kennen van zijn eigen YouTube-kanaal. Hij maakt veel video’s waarin hij Fortnite speelt.

Zijn video’s zijn meer dan 500 miljoen keer bekeken. Naast zijn YouTube-kanaal, runt hij ‘Focus Drink’ en investeert hij veel geld in crypto.

© Instagram @royalistiq

Hoe heet Royalistiq in het echt?

YouTuber Royalistiq heet in het echte leven ‘Roy van Velzen’.

Hij is al heel wat jaren actief op YouTube.

© Instagram…

Lees verder bij sterrenoptv.nl