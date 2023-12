dit wist je nog niet over René Zegerius

René Zegerius kennen we allemaal als de man van VVD-fractievoorzitter Dilan Yesilgöz.

De man van Dilan is werkzaam als programmamanager.

Het stel trouwde in 2014 in Amsterdam, de stad waar ze op dit moment wonen.

In dit artikel vertellen we je alles over René Zegerius, de man van Dilan Yesilgöz.

Wie is René Zegerius?

René Zegerius werd 60 jaar geleden geboren in Amsterdam.

Hij begon zijn werkzame leven bij de GGD, waar hij na een korte stop van 8 jaar, inmiddels weer werkt.

.René, heeft een relatie met VVD-fracitevoorzitter Dilan Yesilgöz.

Ze wonen samen in Amsterdam Oost samen met hun hond.

Sinds kort zit René in de bestuursraad van Ajax.

René Zegerius is getrouwd met Dilan Yesilgöz

In 2014 trouwden René en Dilan in Amsterdam.

Bij de bruiloft waren familie en vrienden aanwezig.

Helaas, hebben we geen foto’s van de bruiloft kunnen…

