dit wist je nog niet over Raoul de Graaf

Veel jongere lezers van sterrenoptv.nl zullen Raoul de Graaf kennen als lid van ‘De Bankzitters’.

Samen met Milo, Koen, Rob en Matty uploadt hij elke week 2 video’s op zijn populaire YouTube-kanaal.

Ook heeft Raoul een eigen YouTube-kanaal waar hij elke week minimaal 1 video op plaatst.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Raoul de Graaf.

© Instagram @lieke_schreurs

Lieke Schreurs is de vriendin van Raoul de Graaf

Lieke Schreurs is al jaren de vriendin van Raoul.

De vriendin van de YouTuber kan goed leren.

Ze behaalde haar masterdiploma aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Inmiddels werkt ze als accountmanager bij Dell Technologies.

Raoul en Lieke lijken samen te wonen.

Raoul heeft een luxe bovenwoning gekocht in het centrum van een stad.

Zijn woning was meerdere malen te zien in de video’s van De Bankzitters.

© Instagram @raouljoshua

De afgelopen jaren heeft Raoul een…

