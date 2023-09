dit wist je nog niet over Noa Lang

Noa Lang, sinds hij bij PSV voetbalt staat hij steeds vaker in de belangstelling. Regelmatig door zijn uitstekende voetbalkwaliteit, veel vaker om zijn uitstraling en arrogante blik. In dit artikel vertellen we je alles over Noa Lang, wie zijn vriendin is, wie zijn vader is en wie zijn moeder is.

© Instagram @Noa lang

Wie is Noa Lang?

De 24-jarige Noa werd op 17 juni 1999 geboren in Capelle aan den IJssel.

Hij is de zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder.

De voetballer heeft een Nederlandse en een Surinaamse identiteit.

Gelukkig, komt hij wel uit voor het Nederlands elftal.

Noa, voetbalt op dit moment bij PSV, de club uit Eindhoven betaalde 12,5 miljoen euro voor de Nederlander.

Zijn vader is zijn steun en toeverlaat.

Hij heeft zijn eigen carrière laten schieten om te zorgen dat zijn zoon het ging halen.

Dat is inmiddels gelukt.

© Instagram @Noa lang

Noa komt uit een voetbalfamilie

De…

