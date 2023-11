dit wist je nog niet over Mona Keijzer

Mona Keijzer, kennen we allemaal als politica.

Nadat ze kritisch was op de corona maatregelen werd ze haar eigen partij uitgegooid.

Mona Keizer werd als fractievoorzitter van ‘BBB’ gevraagd door oprichtster Caroline van der Plas.

Mona, was hier hartstikke blij mee. Zij is op dit moment de fractievoorzitter van ‘de ”BoerBurgerBeweging’.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Mona Keijzer.

Je komt erachter wat haar salaris is, waar ze woont, wie haar zonen zijn en wie haar man is.

© Instagram @monakeijzer

Wie is Mona Keijzer?

De 55-jarige Mona Keizer werd geboren in Edam.

De plaats waar ze op dit moment nog woont samen met haar partner en 5 zonen.

Mona, zit al meer dan ( aantal jaren dat Mona in de politiek zit) in de politiek.

Voor veel mensen heeft ze een bekend gezicht.

© Instagram @carolinevandplas

Fractievoorzitter van de BBB

De ‘BoerBrugerBeweging’ de partij die werd…

Lees verder bij sterrenoptv.nl