dit wist je nog niet over Memphis Depay

Memphis Depay kennen we allemaal als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Hij scoorde vaker dan Patrick Kluivert en Klaas-Jan Huntelaar.

Depay, brak door bij de Eindhovense club PSV.

Uiteindelijk wist hij een transfer naar Manchester United af te dwingen.

Daar was Louis van Gaal trainer.

Naar een aantal omwegen speelt hij nu bij Atlético Madrid.

Het leven van Memphis is niet altijd makkelijk geweest.

Hij had een lastige jeugd, groeide op zonder vader en had een broer die crimineel was.

In dit artikel vertellen we je alles over Memphis Depay.

Je komt erachter wat zijn vermogen is, wie zijn broers zijn, waar hij oorspronkelijk vandaan komt en waar hij op dit moment woont.

© Instagram @memphisdepay

Wie is Memphis Depay?

Memphis Depay, werd geboren op 13 februari 1994 in moordrecht.

Hij is de zoon van Dennis Depay en Cora Schensema.

De moeder van Memphis komt oorspronkelijk uit Nederland, de vader…

Lees verder bij spelersvrouw.nl