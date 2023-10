dit wist je nog niet over Max Verstappen

Hoewel Max Verstappen nog hartstikke jong is, is hij nu al de succesvolste, Nederlandse F1-coureur aller tijden.

Hij is de enige Nederlander met een kampioenschap achter zijn naam.

Ook is hij de jongste QUOTE 500-deelnemer.

Het gaat Max allemaal voor de wint, veel mensen willen meer weten over het leven van onze Max Verstappen.

Hij is immers geen wereldkampioen geworden door uit zijn neus te eten.

In dit artikel lees je alles over Max.

Je komt erachter hoe zijn jeugd was, met wie hij is opgegroeid, hoe Verstappen is doorgebroken in de Formule 1 en wie zijn ex-vriendinnen zijn.

© Instagram @maxverstappen1

Wie is Max Verstappen?

Max Verstappen werd geboren als zoon van Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Zijn ouders kregen ook nog een dochter.

Je kent Max als de succesvolste Nederlandse F1-coureur aller tijden.

Max, werd al drie keer wereldkampioen, dat is zeker niet niks.

Hij is de zoon van Jos Verstappen, hij racete…

