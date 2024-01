dit wist je nog niet over Marc Overmars

Oud-profvoetballer Marc Overmars was jarenlang technisch directeur van Ajax.

Hij zorgde ervoor dat de club er financieel een stuk beter voor kwam te staan.

Spelers uit de eigen jeugd werden voor tientallen miljoenen verkocht.

Zo maakte Frenkie de Jong de transfer naar FC Barcelona en maakte Matthijs de Ligt de overstap naar Juventus.

Hij vertrok als technische directeur bij Ajax naar aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.

Op dit moment is Mark werkzaam als technische directeur bij Royal Antwerp FC.

In zijn privéleven gaat het niet altijd goed, hij kreeg eind 2022 een hartinfarct, waardoor er nog maar 55% van zijn hart werkt.

In dit artikel vertellen we je alles over Mark Overmars.

Je komt erachter wat zijn vermogen is, wie zijn broers zijn, wat de gevolgen zijn van zijn hartinfarct en wie zijn vrouw is.

© Instagram @officialmarcovermars

Wie is Marc Overmars?

Marc Overmars, werd geboren op 29 maart 1973 in Ernst,…

Lees verder bij spelersvrouw.nl