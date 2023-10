dit wist je nog niet over Lynn Hermanussen

De bloedmooie Lynn Hermanussen is de nieuwe vriendin van YouTuber Gio Latooy.

Ze leerde elkaar kennen in Frankrijk.

Influencer Lynn Hermanussen zit bij roads agency. Het agency van Ricardo, de vriend van Gio Latooy.

Inmiddels is Lynn Hermanussen elke dag te zien in de vlogs van de bekende YouTuber.

In dit artikel vertellen we je alles over de nieuwe vriendin van Gio Latooy.

© Instagram @lynnhermanussen

Wie is Lynn Hermanussen?

De bloedmooie Lynn Hermanussen is 21 jaar oud en woont in Brabant.

Ze werd bekend als fitness influencer.

Inmiddels heeft ze 190.000 volgers op Instagram, daarnaast heeft ze 88.000 volgers op TikTok.

De knappe dame heeft een relatie met YouTuber Gio Latooy.

Daarvoor dumpte ze haar vriend waar ze 8 jaar een relatie mee had.

© Instagram @lynnhermanussen

Ze woont in een dorpje in Brabant

Lynn Hermanussen woont in Mill, een klein dorpje in Brabant dat in 2009 volgens Wikipedia 2009 zo’n…

