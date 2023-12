dit wist je nog niet over Luuk de Jong

Luuk de Jong behoort inmiddels tot het lijstje van clubiconen van PSV. Voor de club scoorde hij al meer dan 150 doelpunten.

Na een aantal avontuurtjes in het buitenland, is hij al een tijd terug bij PSV.

Luuk, speelt samen met Noa Lang de sterren van de hemel.

Zijn tweelingbroer, Siem de Jong, was ook profvoetballer.

Hij is inmiddels gestopt. In dit artikel vertellen we je alles over Luuk de Jong.

Je komt erachter wie zijn vrouw is, waar hij woont, wie zijn kinderen zijn en wat zijn vermogen is.

© Instagram @luukdejong9

Wie is Luuk de Jong?

Luuk de Jong, werd geboren op 27 augustus 1990 in Agile, Zwitserland.

Ondanks de voetballer in Zwitserland geboren is, draagt hij alleen de Nederlandse nationaliteit.

Luuk, ken je als de spits van PSV. Bij de Eindhovense club is Luuk de Jong een bepalende speler.

Luuk, heeft samen met zijn vriendin, Lizanne van Zutven, twee kinderen. Cody is 2,5 jaar oud en Finn is 2 jaar oud.

Hij…

