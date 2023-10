dit wist je nog niet over Koen van Heest

Koen van Heest kennen we allemaal van het populaire YouTube-kanaal ‘De Bankzitters’.

Samen met Robbie, Raoul, Matty en Milo maakt hij elke week 2 video’s op het populaire YouTube-kanaal.

Naast het gezamenlijke YouTube-kanaal hebben alle leden van de bankzitters ook een eigen YouTube-kanaal.

Waar Koen van Heest vroeger alleen FIFA-video’s maakte, uploadt hij nu veel comedy video’s.

In dit artikel vertellen we je alles over de populaire YouTuber Koen van Heest.

© Instagram @koen

Zo oud is Koen van Heest

YouTuber en ondernemer Koen van Heest werd geboren op 15 juni 1998 in Haarlem. Op dit moment is hij 25 jaar oud.

De YouTuber groeide op in rijkdom.

Zijn vader werkt als advocaat, ze wonen in een fraai grachtenpand in Haarlem.

Inmiddels woont Koen zelf in een grachtenpand in het centrum van Amsterdam. Hij heeft het goed voor elkaar.

© Instagram @koen

Dit is het vermogen van Koen van Heest

