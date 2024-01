dit wist je nog niet over Jurriën Timber

Jurriën Timber speelde jaren met zijn broer Quinten Timber bij Ajax.

Jurriën wist bij de Amsterdamse topclub definitief door te breken.

Dat geldt niet voor zijn broer Quiten die op dit moment bij Feyenoord voetbalt.

Centrale verdediger Jurriën Timber maakte de overstap naar Arsenal.

Bij de Engelse club heeft hij op dit moment een basisplaats.

In dit artikel vertellen we je alles over Jurriën Timber.

Je komt erachter wie zijn mysterieuze vriendin is, wat zijn salaris is en wat zijn vermogen is.

© Instagram @jurrientimber

Wie is Jurriën Timber?

Jurriën Timber, werd geboren op 17 juni 2001 in Utrecht.

De meeste mensen kennen hem als voetballer van Arsenal en Oranje.

Ook zijn tweelingbroer Quiten Timber, is profvoetballer.

Hij begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar hij maakte al snel de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax.

Bij de Amsterdamse club speelde hij 7 jaar, waarna hij op 14…

Lees verder bij spelersvrouw.nl