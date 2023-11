dit wist je nog niet over Joost Eerdmans

Joost Eerdmans, kun je kennen als de fractievoorzitter van de politieke partij ‘JA21’.

De partij werd in 2020 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

Dit keer lijkt de politieke partij een succes te worden, dat lukte niet in 2006.

De politicus richtte toen de partij ‘EénNL’ op.

Joost Eerdmans is een alleskunner.

Hij werkte eerder als presentator voor WNL, ook was hij radio-dj bij Radio1.

De politici schreef zelfs een boek ‘10 jaar zonder Pim: 12 hoofdrolspelers over de erfenis van Fortuyn’.

© Instagram @joost.eerdmans

Wie is Joost Eerdmans?

Bernard Johannes Joost Eerdmans, zoals de politicus voluit heet, is een Nederlandse politicus, hij is de fractievoorzitter van de politieke partij ‘JA21’.

De politicus werd geboren op 9…

