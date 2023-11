dit wist je nog niet over Jackie Groenen

Jackie Groenen, kun je kennen als speelster van de Oranje Leeuwinnen.

Samen met Jill Roord en Daniëlle van de Donk speelt ze op het middenveld van Oranje.

In dit artikel vertellen we je meer over het privéleven van Jackie Groenen.

We vertellen je wat haar salaris is, wie haar partner is en wat haar vermogen is .

© Instagram @jackie_groenen_14

Wie is Jackie Groenen?

Jackie Groenen, werd geboren op 17 december 1994 in Poppel, Ravels, België.

Hoewel ze in België geboren is, komt ze uit voor Nederland.

Ze groeide op in Tilburg. Op dit moment speelt Jackie bij Paris Saint-Germain.

Ze groeide op met haar ouders Jack Groenen en Lisette de Groot en haar zus Merel Groenen.

© Instagram @jackie_groenen_14

Haar vermogen

Volgens werk-vrij.nl heeft Jackie Groen een vermogen van 1,5 miljoen euro.

Ze speelde eerst bij Manchester United, ze maakte in 2022 de overstap naar Paris Saint-Germain. Naar schatting verdient ze zo’n…

Lees verder bij spelersvrouw.nl