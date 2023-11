dit wist je nog niet over Hakim Ziyech

Hakim Ziyech kennen de meeste mensen van zijn tijd bij Ajax, waar de Marokkaanse international jaren een belangrijke speler was.

Hij wist een transfer naar Chelsea af te dwingen, hier slaagde de middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, niet. Inmiddels speelt hij bij Galatasaray.

Dat Hakim graag in de belangstelling staat, is wel duidelijk.

Hij heeft miljoenen volgers op Social media. Echter is over zijn privéleven minder bekend.

Daarom vertellen we je in dit artikel alles over Hakim Ziyech.

Je komt erachter wie zijn moeder is, wie zijn broers zijn en of hij een partner heeft.

© Instagram @hziyech

Wie is Hakim Ziyech?

Hakim Ziyech werd op 19 maart 1993 geboren in Dronten, Flevoland.

Hij is de zoon van Marokkaanse ouders.

In Dronten groeide de aanvallende middenvelder op samen met zijn broers Faouzi, Hicham, Abdullah en Essem.

Al op jonge leeftijd was te zien dat Ziyech enorm veel talent had.

Hij begon…

Lees verder bij spelersvrouw.nl