dit wist je nog niet over Dylan Haegens

Dylan Haegens, behoort tot de grootste en bekendste YouTubers van Nederland.

Samen met Enzo Knol en Giel de Winter strijdt hij al jaren voor het YouTube-kanaal met de meeste abonnees.

Dylan, uploadt al meer dan 10 jaar elke week een ‘Top 10-video’.

In die 10 jaar is er veel veranderd. Dylan, heeft een vrouw, een eigen huis en een eigen kantoorpand.

In dit artikel vertellen we je alles over Dylan Haegens, Je komt erachter hoe oud hij is, wie zijn vrouw is en wat zijn vermogen is.

Wie is Dylan Haegens?

Dylan Haegens werd geboren op 23 oktober 1992 in Venray.

Hij is sinds 2008 actief als YouTuber. Dylan, is getrouwd met Marrit.

Hij werd bij het grote publiek bekend door zijn serie ‘Top 10-video’.

Inmiddels runt Dylan een succesvol bedrijf genaamd ‘Haegens Media’.

Ze maken filmproducties voor bedrijven.

Enkele klanten zijn Shoeby, Netflix en Week van het Geld.

