dit wist je nog niet over Cody Gakpo

De Nederlandse aanvaller Cody Gakpo maakte de spectaculaire overstap naar Liverpool.

Waar de Nederlander samen speelt met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch.

Tijdens het WK was Cody de belangrijkste speler van het Nederlands elftal.

Vandaar dat hij continu in de belangstelling staat. In dit artikel vertellen we je alles over Cody Gakpo.

We vertellen meer over zijn prachtige vriendin, zijn salaris, zijn vermogen en over zijn moeder

Wie is Cody Gakpo?

Cody Gakpo, werd geboren op 7 mei 1999 in Eindhoven. De meeste mensen kennen hem als profvoetballer. Hij begon zijn voetbalcarrière in de jeugdopleiding van PSV. In 2018 maakte Gakpo zijn debuut in het 1e elftal.

Na een aantal indrukwekkende seizoenen maakte Cody Gakpo op 1 januari de overstap naar Liverpool. De Engelse club betaalde 42 miljoen euro voor de aanvaller.

© Instagram @noavdbij

Dit is de vriendin van Cody Gakpo

Noa van der Bij is de superknappe vriendin van…

