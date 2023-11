dit wist je nog niet over Britt Scholte

Britt Scholte, kun je kennen als actrice van het populaire tv-programma ‘Brugklas’.

Minder mensen weten dat ze ook een relatie heeft gehad met YouTuber Stefan de Vries.

Britt Scholte, heeft naar haar acteerwerk een succesvolle carrière als influencer weten op te bouwen.

Ze heeft veel volgers op Instagram en TikTok.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Britt Scholte.

© Instagram @brittscholte

Wie is Britt Scholte?

Britt Scholte werd op 26 februari 1997 geboren in Heiloo.

Ze was onder meer te zien in het populaire NPO3-programma ‘BrugKlas’, waarin Britt ‘Anouk’ speelde.

In die serie had ze een relatie met Max, hij werd gespeeld door Niek Roozen.

Ze speelde een tijdje in ‘Goede Slechte Tijden’, inmiddels heeft Britt haar opleiding afgerond, is ze te zien in verschillende films en is ze erg actief op social media.

De ex-vriendin van Stefan de Vries woont nog altijd in…

Lees verder bij sterrenoptv.nl