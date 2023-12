dit wil je weten over Selma Omari

Selma Omari was de afgelopen tijd veel in het nieuws.

Dat komt doordat ze bevallen is van een dochter. Videoland, maakte een documentaire over haar zwangerschap.

Je kunt Selma kennen als de ex-vriendin van Rapper Boef.

In dit artikel vertellen we je alles over Selma Omari.

Je komt erachter wie haar nieuwe vriend is, wat haar vermogen is en van wie ze een kind heeft.

© Instagram @selmaomari

Wie is Selma Omari?

Selma Omari, kun je kennen als influencer, vlogger en als de ex-vriendin van rapper Boef. Ze was één van de eerste vrouwelijke vloggers op YouTube.

© Instagram @selmaomari

Heeft ze een nieuwe vriend?

Nee, op dit moment weten we zeker dat Selma Omari geen vriend heeft. Het kind dat ze dit jaar kreeg, werd verwerkt met sperma van een spermadonor.

© Instagram @boef

Selma Omari had een relatie met Boef

Rapper Boef en influencer Selma Omari maakten in 2019 bekend dat ze een relatie hadden.

Boef, vertelde dat…

