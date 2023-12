dit wil je weten over Ruud Gullit

Ruud Gullit behoorde tot de gouden generatie.

Hij speelde samen met Marco van Basten in de gloriejaren bij het Italiaanse AC Milan.

In zijn privéleven ging het niet altijd goed.

Hij is 4 keer getrouwd en heeft 6 kinderen van verschillende vrouwen.

In dit artikel vertellen we je alles over Ruud Gullit, je komt erachter wie zijn huidige partner is, met welke vrouwen een hij een relatie heeft gehad, wie zijn kinderen zijn en bij welke clubs hij heeft gespeeld.

© Instagram @ruudgullit

Wie is Ruud Gullit?

Ruud Gullit, werd 61 jaar geleden geboren in Amsterdam. Gullit, is één van de allerbeste Nederlandse voetballers aller tijden.

De oud-middenvelder speelde onder meer voor PSV, AC Milan en Chelsea.

Met het Nederlands elftal won hij in 1988 het EK. Ruud, was toen de aanvoerder en stond in de basis.

Hij behoorde met Ronald Koeman en Marco van Basten tot de bepalende spelers.

Ruud, leeft in het leven van een ster, daar…

