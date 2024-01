dit wil je weten over Ronald Koeman

Ronald Koeman, kun je kennen als één van de beste centrale verdedigers die we ooit gehad hebben.

Op dit moment is Ronald de trainer van het Nederlands elftal.

Koeman, is in het verleden trainer geweest van FC Barcelona en Southampton.

In dit artikel vertellen we je meer over het privéleven van Ronald Koeman.

Je komt meer te weten over zijn vrouw, wat zijn vermogen is, wie zijn kinderen zijn en hoe zijn broer heet.

© Instagram @ronaldkoeman

Wie is Ronald Koeman?

Ronald Koeman, kennen we allemaal als oud-voetballer en voetbaltrainer.

Als voetballer speelde de centrale verdediger onder meer voor Ajax, PSV en FC Barcelona.

In 1988 won hij het EK voetbal met Nederland. Ronald, stond in de basis met onder anderen Ruud Gullit en Marco van Basten.

© Instagram @bartinakoeman

Dit is de vrouw van Ronald Koeman

Bartina Koeman, is de vrouw van Ronald Koeman.

Het stel trouwde in 1995, Ronald en Bartina kregen samen 3…

