dit wil je weten over Robin van Persie

Robin van Persie was jarenlang de vaste spits in het Nederlands elftal.

Hij wist de concurrentiestrijd te winnen van Klaas-Jan Huntelaar.

De centrumspits speelde onder meer bij Feyenoord, Manchester United en Arsenal.

Over het privéleven van de oud-voetballer is minder bekend.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Robin van Persie.

Je komt erachter wie zijn vrouw is, wat zijn vermogen is en bij welke clubs hij heeft gespeeld.

© Instagram @robinvanpersie

Wie is Robin van Persie?

Robin van Persie, werd geboren op 6 augustus 1983 in Rotterdam.

Robin, speelde als profvoetballer voor verschillende topclubs.

Hij groeide op in Rotterdam. Robin, is de zoon van José Ras van Persie en Bob van Persie.

In Rotterdam groeide Robin op met zijn zussen Kiki en Lilly.

De oud-voetballer is al jaren getrouwd met de knappe Bouchra van Persie met wie hij twee kinderen heeft.

Het gezin woont in Rotterdam,…

Lees verder bij spelersvrouw.nl