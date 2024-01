dit wil je weten over René van der Gijp

Nadat oud-prof René van der Gijp stopte met zijn voetbalcarrière, ging hij werken als analist.

Samen met Johan Derksen en Wilfred Genée maakte hij jarenlang het extreem populaire programma ‘Voetbal International’, later werd dit ‘Veronica Inside’.

Dit drietal is 5 dagen in de week te zien op tv.

Met hun programma ‘Vandaag Inside’ hebben ze meer dan 1 miljoen kijkers.

In dit artikel vertellen we alles over René van der Gijp.

Wie is René van der Gijp?

René van der Gijp werd geboren op 4 april 1961 in Dordrecht.

De stad waar hij op dit moment nog steeds woont.

Van der Gijp kent de meeste mensen van zijn carrière als oud-voetballer.

Ooit begonnen in de jeugd van Feyenoord, daarna volgden clubs als Sparta Rotterdam, KSC Lokeren en PSV. Van der Gijp speelde bij PSV samen met Ruud Gullit.

Na zijn carrière als profvoetballer is René voetbalanalist geworden.

Hij was jaren een vaste tafel lid van voetbal…

