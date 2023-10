dit wil je weten over Nicolette van Dam

Nicolette van Dam, wat kan ze eigenlijk niet?

Ze is regelmatig te zien op tv, runt samen met haar man Bas Smit tientallen bedrijven en is een enorm succes op social media.

De geboren Amsterdamse is werkzaam als ambassadeur voor De Postcode Loterij, daar begon haar carrière overigens niet. Na het behalen van haar Havo-diploma gingen ze ‘Communicatie’ studeren.

De opleiding maakte ze nooit af omdat ze gescout werd als model.

Nadat ze definitief doorbrak, is de 39-jarige van Dam ook acteerlessen gaan volgen.

Voor een vrouw van haar leeftijd, ziet ze er prachtige uit. Dat kunnen we ook zeggen over Chantal Janzen, Nienke Plas en Patricia Paay .

Even terug waar we gebleven waren: in dit artikel vertellen we je alles over de prachtige Nicolette van Dam.

Je komt erachter wie haar kinderen zijn, op welke social media kanalen ze actief is en wie haar partner is.

© Instagram @nicolettevandam1

© Instagram @nicolettevandam1