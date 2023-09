Dit wil je weten over Mishel Gerzig, vrouw Thibaut Courtois

Mishel Gerzig, is de bekende vrouw van Thibaut Courtois. Ze trouwden in het diepste geheim op zondag 25 juni 2023. Courtois, is dolgelukkig met het Isrealische topmodel.

Wie is Mishel Gerzig?

De prachtige vrouw van Thibaut Courtois werd geboren op 4 juni 1997 in Israel. Al op zeer jonge leeftijd werd ze gescout als model.

Naast haar modellencarrière heeft ze een opleiding tot ‘interieurontwerpster’ gevolgd. Op dit moment werkt Mishel Gerzig als model voor het bekende modellenbureau ‘ITM Models’.

Het modellenbureau waar Mishel werkt, werkt onder meer samen met Eden Boeten, Yael Shelbia, Anna Zak en Adel Bespalov.

De ouders van Mishel komen oorspronkelijk uit Rusland. Ze emigreerde naar Israël voor hun eigen veiligheid. De prachtige vrouw van Thibaut Courtois is van Joodse komaf.

In het jaar woont en werkt ze in Israël. Het grootste gedeelte van het jaar woont ze samen met haar man en…

