dit wil je weten over Louis van Gaal

Louis van Gaal, is één van de succesvolste trainers aller tijden in Nederland.

Hij wist met meerdere clubs de Champions League te winnen.

Met het Nederlands elftal eindigde hij op een 3e plaats op het WK in Brazilië.

Robin van Persie maakte in de eerste wedstrijd tegen Spanje zijn wereldgoal.

In dit artikel vertellen we je alles over Louis van Gaal.

Je komt weer te weten over zijn vrouw, Truus van Gaal, was het vermogen van Louis is, wie zijn kinderen zijn tot slot vertellen we je meer over zijn slopende ziekte.

Wie is Louis van Gaal?

Louis van Gaal werd geboren op 8 augustus 1951 in Amsterdam.

Van Gaal was in zijn jongere jaren profvoetballer.

Louis, speelde centraal op het middenvelder.

Als voetballer speelde hij onder meer voor AZ, Ajax en Royal Antwerp.

Meer succes had Louis als trainer.

Hij is één van de succesvolste trainers aller tijden.

De arrogante van Gaal was onder meer trainer van Oranje, FC…

