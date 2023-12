dit wil je weten over Lil Kleine

Jorik Scholen, kennen de meeste mensen onder zijn artiestennaam ‘Lil Kleine’.

Hij brak in 2015 definitief met het nummer ‘Drank & Drugs’.

De afgelopen tijd komt de rapper regelmatig negatief in het nieuws.

Op een video was te zien dat hij een deur tegen het hoofd gooide van zijn toenmalige vriendin Jaimie Vaes.

Het kind dat Lil Kleine met Jamie heeft mocht hij niet meer zien.

Er zijn verschillende rechtszaken geweest.

Inmiddels is Lil Kleine weer wat vaker op het podium te vinden.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Lil Kleine.

© Instagram @lilkleine

Wie is Lil Kleine?

Jorik Scholten, beter bekend als ‘Lil Kleine’, werd geboren op 15 oktober 1994 in Amsterdam.

Hij is de zoon van Babette Verhoef en Maarten Scholten.

Al op jonge leeftijd had hij een passie voor rappen. Als tiener was hij te zien in het Jeugdjournaal.

Lange Frans, vertelde dat Jorik een hele grote artiest kon…

Lees verder bij sterrenoptv.nl